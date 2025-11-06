Nuovo possibile SCAMBIO per Frattesi: non solo con la Juve

In tutto il 2025 uno degli uomini mercato più chiacchierati in assoluto in casa Inter è senza dubbio Davide Frattesi. Il centrocampista della nazionale italiana è stato accostato già a moltissime squadre, soprattutto prima la Roma e poi il Napoli ma nei giorni scorsi è emersa un’altra incredibile voce di uno scambio con la Juventus.

Secondo quanto si legge dal sito di TMW, però adesso ci sarebbe un’altra ipotesi sul tavolo per il futuro del numero 16 nerazzurro che sotto la gestione di Cristian Chivu non sta crescendo nel modo sperato. Sulle sue tracce ci sarebbe infatti la Roma che vorrebbe proporre all’Inter uno scambio di prestiti.

L’idea della Roma sarebbe infatti quella di prendere Frattesi in prestito a gennaio e di far fare il tragitto inverso a Bryan Cristante che sarebbe il mediano fisico che manca nella rosa di Chivu. Essendo due nazionali che sperano di andare in estate al Mondiale vorranno massimizzare il loro minutaggio in campo nella seconda metà di stagione.