Bomba di Bargiggia: “Folle scambio di mercato Juve-Inter”

Arriva una voce di mercato davvero clamorosa e a renderla nota è il giornalista Paolo Bargiggia che ha scritto un post sul suo profilo X in cui parla di uno scambio Juve–Inter. Si tratterebbe di una notizia davvero incredibile per molti tifosi delle due squadre, vista anche la grossa rivalità che c’è.

Secondo il giornalista per il mercato di gennaio va tenuta in piede l’ipotesi di uno scambio tra queste due società che porterebbe Davide Frattesi alla Juventus e dall’altra parte il capitano bianconero Manuel Locatelli all’Inter. Queste le parole di Paolo Bargiggia in merito a questa ipotesi di mercato:

“Uno scenario da seguire sul mercato a gennaio è quello che potrebbe vedere uno scambio, inizialmente di prestiti con Locatelli all’ Inter e Frattesi alla Juventus”.