1 Novembre 2025

Bomba di Bargiggia: “Folle scambio di mercato Juve-Inter”

Sarebbe una mossa di mercato clamorosa

Arriva una voce di mercato davvero clamorosa e a renderla nota è il giornalista Paolo Bargiggia che ha scritto un post sul suo profilo X in cui parla di uno scambio JuveInter. Si tratterebbe di una notizia davvero incredibile per molti tifosi delle due squadre, vista anche la grossa rivalità che c’è.

Secondo il giornalista per il mercato di gennaio va tenuta in piede l’ipotesi di uno scambio tra queste due società che porterebbe Davide Frattesi alla Juventus e dall’altra parte il capitano bianconero Manuel Locatelli all’Inter. Queste le parole di Paolo Bargiggia in merito a questa ipotesi di mercato:

“Uno scenario da seguire sul mercato a gennaio è quello che potrebbe vedere uno scambio, inizialmente di prestiti con Locatelli all’ Inter e Frattesi alla Juventus”.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.