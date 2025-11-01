Gazzetta: “Rinforzo subito a gennaio, c’è il nuovo mediano”

Si avvicina a grandi passi la sessione invernale di mercato che si terrà nel mese di gennaio. Per l’Inter potrà essere l’occasione giusta per cercare di mettere a segno quei colpi utili a migliorare la rosa. Uno degli obiettivi della dirigenza in questo momento sembra essere quello di trovare un mediano.

Lo riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che spiega come per l’Inter sia diventato prioritario trovare già per gennaio un mediano difensivo che abbia le caratteristiche di quel Manu Kone cercato a lungo in estate ma mai arrivato dalla Roma. Il profilo preferito dai nerazzurri gioca già ora in Serie A.

Si tratta di Morten Frendrup, centrocampista del Genoa che già in estate era stato a lungo accostato all’Inter e che era stato preso in considerazione. Il mediano danese 24enne conosce già bene il nostro campionato e spicca per le sue statistiche difensive in recupero palla e contrasti vinti contro gli avversari.