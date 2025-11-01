“Duello Inter-Napoli sul mercato”: piace il 2005 di Serie A

Siamo giunti già alla decima giornata del campionato di Serie A e stanno emergendo già i primi talenti di questa stagione che sono delle nuove sorprese per i tifosi e per i grandi club. Ce n’è uno in particolare che dopo un avvio convincente di campionato ha attirato su di sé gli occhi di Inter e Napoli.

Come riferisce Alfredo Pedullà, i due club vincitori degli ultimi due Scudetti sono interessati entrambi a Riyad Idrissi. L’esterno classe 2005 del Cagliari ha mostrato buone cose nelle prime partite di Serie A e il club sardo ha già rifiutato delle offerte. Ecco le informazioni riportate dal giornalista esperto di mercato:

“Questo può essere il campionato della definitiva consacrazione, nel frattempo il club sardo ha respinto le proposte di Torino, Udinese e Genoa. Ci sono le big che stanno apprezzando Idrissi, in modo particolare Inter e Napoli. E il fatto di avere acquisito visibilità è un motivo in più per continuarlo a seguire”.