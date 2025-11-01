Sky: “Giornata chiave per Thuram a Verona”, l’idea di Chivu

Domani l’Inter sarà impegnata sul campo dell’Hellas Verona per la decima giornata del campionato di Serie A e tra i protagonisti potrebbe esserci anche Marcus Thuram. L’attaccante francese è fermo da inizio ottobre per un infortunio muscolare e tutti i tifosi nerazzurri attendono con ansia il suo rientro in campo.

Come riportato da Matteo Barzaghi su Sky Sport, oggi sarà una giornata decisiva per capire se il numero 9 dell’Inter potrà prendere parte o meno alla trasferta di Verona. Le sue condizioni ora sono buone e infatti negli ultimi due giorni ha già svolto una parte di allenamento con il resto dei compagni.

Soltanto però dopo l’ultima sessione odierna, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu deciderà se Thuram sarà o meno della partita. Le probabilità che scenda in campo per uno spezzone di gara ci sono, di sicuro non da titolare. Non va però esclusa l’ipotesi che l’allenatore dell’Inter decida di risparmiarlo in vista della Champions League.