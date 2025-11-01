1 Novembre 2025

Mossa Inter a gennaio: scambio col club di Premier League

Possibile doppia mossa in difesa

Si avvicina a grandi passi il mercato di gennaio e – come già raccontato ieri su queste colonne – per l’Inter sarà importante trovare un nuovo innesto in difesa in modo da dare una ringiovanita al reparto. A fine stagione potrebbero salutare in un colpo solo Acerbi, Darmian e De Vrij, essendo tutti e tre in scadenza di contratto a giugno.

Uno dei difensori che piace di più alla dirigenza nerazzurra è Marc Guehi del Crystal Palace ma ci sono anche altri grandi club interessati e a giugno sarà svincolato. L’unico modo per prenderlo a gennaio sarebbe quello di offrire uno scambio al club inglese inserendo Yann Bisseck nell’affare, come riporta La Gazzetta dello Sport:

“Lui ha scelto di non rinnovare ed è facile immaginare che in estate si scatenerà un’asta a cui i nerazzurri non intendono partecipare. L’unica strada potrebbe essere anticipare il suo sbarco in Italia a gennaio, magari puntando a un’operazione più ampia in cui inserire Bisseck. Ma per ora sono solo suggestioni”.

