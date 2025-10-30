Dove vedere Verona-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Verona-Inter, 10^ giornata Serie A

Dopo essersi subito rialzata in campionato con un convincente 3-0 ai danni della Fiorentina, l’Inter punta adesso a dare continuità ai propri risultati e cercare il secondo successo consecutivo nel prossimo appuntamento di Serie A. Domenica 2 novembre alle 12.30, infatti, la squadra di Cristian Chivu sarà di scena al Bentegodi per Verona-Inter, lunch match della decima giornata.

Verona-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Verona-Inter sarà trasmessa domenica 2 novembre alle ore 12:30 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Verona-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Verona-Inter in diretta insieme a voi!