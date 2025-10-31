Probabili formazioni Verona-Inter: turnover in un reparto

Momento di calendario molto intasato per le squadre di Serie A che in questo fine settimana giocheranno il loro terzo match in una settimana. Domenica 2 novembre alle ore 12:30, per la decima giornata, l’Inter scende in campo al Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE LA PARTITA).

Per questa sfida ai gialloblù, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu potrebbe optare per alcuni cambi nel reparto difensivo con De Vrij e Carlos Augusto che possono tornare dal 1′ minuto. In attacco può tornare anche Bonny ad avere una maglia da titolare e infine ci sono ancora diversi ballottaggi aperti a centrocampo.

Di seguito le probabili formazioni di Verona-Inter: