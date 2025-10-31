31 Ottobre 2025
Probabili formazioni Verona-Inter: turnover in un reparto
Le possibili scelte di Zanetti e Chivu
Momento di calendario molto intasato per le squadre di Serie A che in questo fine settimana giocheranno il loro terzo match in una settimana. Domenica 2 novembre alle ore 12:30, per la decima giornata, l’Inter scende in campo al Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE LA PARTITA).
Per questa sfida ai gialloblù, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu potrebbe optare per alcuni cambi nel reparto difensivo con De Vrij e Carlos Augusto che possono tornare dal 1′ minuto. In attacco può tornare anche Bonny ad avere una maglia da titolare e infine ci sono ancora diversi ballottaggi aperti a centrocampo.
Di seguito le probabili formazioni di Verona-Inter:
2 Novembre 2025 – 12:30
Stadio Marcantonio Bentegodi
Verona 3-5-2
Formazione1 – Montipò 15 – Nelsson 37 – Bella-Kotchap 6 – Valentini 7 – Belghali 8 – Serdar 63 – Gagliardini 24 – Bernede 3 – Frese 17 – Giovane 16 – Orban Paolo Zanetti
Panchina
34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Fallou, 12 Bradaric, 4 Yellu, 36 Niasse, 21 Harroui, 9 Sarr, 72 Ajayi, 25 Mosquera
Ballottaggi
Frese-Bradaric 70%-30%, Bernede-Niasse 70%-30%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Suslov, Oyegoke, Al-Musrati, Nuñez, Akpa-Akpro, Kastanos
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 6 – De Vrij 30 – Carlos Augusto 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 14 – Bonny 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
91 Calligaris, 62 Taho, 15 Acerbi, 95 Bastoni, 31 Bisseck, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 11 Luis Henrique, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Lautaro-Pio Esposito 60%-40%, Barella-Zielinski 60%-40%, Barella-Frattesi 60%-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Mkhitaryan, Palacios, Di Gennaro, Darmian
diffidati
Nessuno
Arbitro: Doveri
Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
Quarto Uomo: Collu
Var: Aureliano – AVar: Abisso