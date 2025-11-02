C’è una sorpresa tra i convocati di Verona-Inter

Nel match in programma quest’oggi al Bentegodi di Verona alle 12.30, c’è senz’altro una buona notizia che riguarda l‘Inter. Come già circolato nella giornata di ieri, Cristian Chivu ha preferito non rischiare la convocazione di Marcus Thuram: l’attaccante francese è totalmente recuperato, ma sarà a disposizione solamente per il match di Champions League di mercoledì.

Allo stesso tempo, però, l‘Inter ha ritrovato a disposizione Josep Martinez, come spiegato da La Gazzetta dello Sport. A pochi giorni dal tragico incidente, lo spagnolo è stato convocato ed è partito insieme ai compagni per Verona. A causa dell’assenza del giovane Calligaris, che ha accusato un problema ad una mano in allenamento, è stato anticipato il rientro dell’ex Genoa che siederà in panchina insieme al 2007 Taho.