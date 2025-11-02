Thuram non è più un caso per l’Inter: decisione presa

Come ampiamente anticipato nella giornata di ieri, Marcus Thuram è stato escluso dai convocati di Verona-Inter e non è partito coi compagni per la trasferta in programma quest’oggi alle 12.30. L’attaccante francese è rientrato in gruppo nelle seconda parte dell’ultima settimana e viene considerato dallo staff medico nerazzurro come recuperato al 100%.

Allo stesso tempo, di comune accordo con Cristian Chivu, si è preferito non correre alcun rischio ed attendere ancora qualche allenamento prima di riportarlo tra i convocati. Per questa ragione, come scritto da La Gazzetta dello Sport, Thuram sarà sicuramente a disposizione dei nerazzurri per la sfida di mercoledì in Champions League contro il Kairat.

Le buone sensazioni trasmesse da Pio Esposito e Bonny, che quest’oggi partirà titolare in coppia con Lautaro Martinez, hanno dato l’opportunità al francese di riprendersi totalmente dal risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra accusato lo scorso 30 settembre proprio in Champions League contro lo Slavia Praga.