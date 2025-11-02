Sgarbo di mercato tra Milan e Inter: “Lo hanno visionato”

A due mesi esatti dalla riapertura del calciomercato, si torna a parlare di possibili movimenti in entrata in casa Inter. Ad oggi non sono previste delle operazioni di prim’ordine, ma tutto potrebbe essere messo in discussione dinnanzi a cessioni eccellenti. Non solo a centrocampo, dove dal punto di vista numerico Chivu dispone di parecchia abbondanza, ma anche nel reparto arretrato non si escludono colpi di scena.

Un nome che di recente è stato accostato all‘Inter in entrata, invece, è quello di Oumar Solet. Il centrale francese è un vecchio pallino della dirigenza e dalle parti di Viale della Liberazione non è mai passato di moda. Come scritto da Tuttosport, però, sul classe 2000 si sarebbe inserito anche il Milan, già protagonista di un duello di mercato con i nerazzurri la scorsa estate per De Winter.

Il club rossonero, secondo il quotidiano torinese, avrebbe già mosso i primi passi verso il difensore. Queste le ultime indiscrezioni di mercato sull’obiettivo di Inter e Milan: “Il centrale dell’Udinese è stato visionato recentemente dagli scout rossoneri e piace da tempo pure all’Inter”.