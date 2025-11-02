2 Novembre 2025
Verona-Inter, formazioni ufficiali: sorpresa Luis Henrique
Le scelte definitive di Zanetti e Chivu
Tutto pronto per il lunch match della decima giornata di Serie A che al Bentegodi vedrà di scena Verona-Inter. Nerazzurri che arrivano all’appuntamento galvanizzati non solo dal convincente successo dell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina, ma anche dal pareggio tra Napoli-Como che ieri pomeriggio ha fermato la squadra di Antonio Conte al Maradona.
A pochi minuti dal fischio d’inizio, ecco che Cristian Chivu e Paolo Zanetti hanno ufficializzato le rispettive formazioni che scenderanno in campo a partire dalle 12.30 per contendersi la vittoria del match (SEGUI LA CRONACA LIVE DI VERONA-INTER).
Di seguito le formazioni ufficiali di Verona-Inter:
2 Novembre 2025 – 12:30
Stadio Marcantonio Bentegodi
Verona 3-5-2
Formazione1 – Montipò 37 – Bella-Kotchap 15 – Nelsson 3 – Frese 7 – Belghali 11 Akpa-Akpro 63 – Gagliardini 24 – Bernede 12 – Bradaric 17 – Giovane 16 – Orban Paolo Zanetti
Panchina
34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 9 Sarr, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi
Ballottaggi
Niasse-Harroui 51-49%, Bradaric-Frese 51-49%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Unai Nunez, Oyegoke, Al-Musrati, Suslov, Kastanos, Akpa-Akpro, Serdar
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 31 – Bisseck 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 30 – Carlos Augusto 14 – Bonny 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 32 Dimarco, 51 Alexiou, 53 Lavelli, 94 Esposito
Ballottaggi
Acerbi-De Vrij 55%-45%, Bisseck 60%-Akanji 40%, Dumfries 55%-Luis Henrique 45%, Zielinski 55%-Calhanoglu 45
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Mkhitaryan, Palacios, Di Gennaro, Darmian
diffidati
Nessuno
Arbitro: Doveri
Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
Quarto Uomo: Collu
Var: Aureliano – AVar: Abisso