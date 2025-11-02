Chivu: “Verona mi ha salvato la vita. Diouf? Ci sarà tempo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre-partita di Verona-Inter, Cristian Chivu ha parlato così delle aspettative intorno al match di quest’oggi al Bentegodi: “Bisogna fare una grande prestazione anche oggi, anzi bisogna aggiungere qualcosa perché è nella nostra qualità poter far meglio”. Il tecnico ha poi discusso di singoli, di cosa rappresenta per lui Verona e del momento di Josep Martinez.

BONNY E SUCIC – “Sono bravi come lo è anche Luis Henrique e altri giovani appena inseriti, Esposito o Diouf, perché arriverà anche il suo tempo. Ho dei calciatori fantastici che danno tutto e credono nella nostra crescita”.

VERONA – “Incidente alla testa? Son passati molti anni, per me è stata una rinascita perché ho scoperto un’altra persona e un altro modo di vedere le cose. Ho perso molto quel giorno, ma ho guadagnato anche tanto perché ho realizzato che le cose più importanti della vita non sono vincere o perdere, ma star bene. Ero già tornato col Parma l’anno scorso, l’emozione è quella di una partita. Non penso a quello che mi è accaduto, ma penso ad una città che mi ha dato tanto perché in ospedale mi hanno salvato la vita, questa città è fantastica”.

JOSEP MARTINEZ – “E’ un momento difficile cerchiamo di aiutarlo. Come società pensiamo anche alla famiglia della persona scomparsa, perché è giusto così. Ma dobbiamo pensare anche a Pepo e alle difficoltà che avrà nel resto della sua vita. Cerchiamo di stargli vicino e dargli supporto mentale, stare con il gruppo gli fa bene”.