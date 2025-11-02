LIVE – La cronaca in diretta di VERONA-INTER 0-1: gol straordinario di Zielinski

Saranno Verona e Inter a sfidarsi nel lunch match della decima giornata di campionato. Fischio d’inizio fissato chiaramente per le 12.30 allo stadio Bentegodi tra due squadre che vivono momenti completamente diversi. Se la squadra di Chivu ha come obiettivo quello di portarsi a -1 dal primo posto del Napoli, quella di Zanetti ha invece intenzione di tirarsi fuori dal terzultimo posto attualmente occupato in coabitazione col Pisa.

A partire dalle ore 12.30, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Verona-Inter.

Cronaca live Verona-Inter: segui la decima giornata di Serie A

PREMI F5 PER AGGIORNARE

15′ | GOL ABBACINANTE DI ZIELINSKIIIIII!

Corner battuto teso da Calhanoglu a pescare Zielinski appostato al limite dell’area, il polacco impatta perfettamente col piattone destro al volo e batte Montipò!

11′ | Destro di prima di Lautaro dal limite dell’area, Montipò blocca centrale.

7′ | Lancio in profondità di Calhanoglu a pescare Lautaro, pallonetto su Montipò sventato da un gran salvataggio di Frese sulla linea ad evitare il gol!

3′ | Inserimento alle spalle della difesa di Zielinski premiato da Carlos Augusto, gran sinistro ad incrociare che Montipò toglie dall’angolino basso con una parata di grande reattività.

1′ | Fischia l’arbitro Doveri, inizia la partita!

1° TEMPO

Le formazioni ufficiali di Verona-Inter

HELLAS VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 37 Bella-Kotchap, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa-Akpro, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 12 Bradaric; 17 Giovane, 16 Orban.

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 9 Sarr, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi.

Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 32 Dimarco, 51 Alexiou, 53 Lavelli, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: DANIELE DOVERI.

Assistenti: Lo Cicero-Vecchi.

Quarto ufficiale: Collu.

VAR: Gianluca Aureliano.

Assistente VAR: Abisso.