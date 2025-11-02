Pagelle LIVE Verona-Inter: voti e giudizi
E’ appena iniziato l’incontro del Bentegodi tra Verona-Inter, sfida di grande importanza per i nerazzurri anche alla luce del pareggio interno ottenuto ieri pomeriggio dal Napoli al Maradona contro il Como. Si tratta del lunch match del decimo turno di campionato su cui sono puntati tutti i riflettori in questo momento, in attesa di Milan-Roma di questa sera.
Di seguito le pagelle dei nerazzurri in Verona-Inter della decima giornata di Serie A:
Pagelle Verona-Inter 0-1: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6 –
AKANJI 6 –
BISSECK 6 –
BASTONI 6 –
LUIS HENRIQUE 6 –
SUCIC 6.5 – Sembra ispirato sin dalle prime battute del match
CALHANOGLU 6.5 – Assist delizioso da corner per la rete al volo di Zielinski
ZIELINSKI 7 – Solo un grande intervento di Montipò gli nega il gol dopo appena 3 minuti, ma sono solamente le prove generali. Stappa il match con un piattone al volo su schema da calcio d’angolo di rara bellezza
CARLOS AUGUSTO 6 –
BONNY 6 –
LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Sfiora il gol in avvio su pallonetto, ma Nelsson è miracoloso a salvare sulla linea
Verona-Inter: il tabellino
HELLAS VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 37 Bella-Kotchap, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa-Akpro, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 12 Bradaric; 17 Giovane, 16 Orban.
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 9 Sarr, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi.
Allenatore: Paolo Zanetti.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 32 Dimarco, 51 Alexiou, 53 Lavelli, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Doveri.
Assistenti: Lo Cicero-Vecchi.
Quarto ufficiale: Collu.
VAR: Aureliano.
Assistente VAR: Abisso.