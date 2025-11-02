HIGHLIGHTS Verona-Inter 1-2: la magia Zielinski su schema
Tutte le emozioni del match
Si è chiusa con un’autorete decisiva di Frese al quarto minuto di recupero la partita tra Verona-Inter vinta di misura per 1-2 dai nerazzurri dopo i gol di Zielinski e Giovane del primo tempo (QUI LE PAGELLE DI VERONA-INTER).
Con un pizzico di fortuna, dunque, la squadra di Cristian Chivu esce dal Bentegodi con i tre punti e si riporta ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli capolista, in attesa di assistere al posticipo di questa sera tra Milan-Roma.
Di seguito gli highlights di Verona-Inter:
Verona-Inter 0-1, Zielinski
🚨🇮🇹 WHAT A GOAL FROM ZIELINSKI WITH INTER! 🤯pic.twitter.com/0sEifZZP37— Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 2, 2025
Verona-Inter 1-1, Giovane
Primeiro gol do Giovane na Itália.— Tomás Rosolino (@TomasRosolino) November 2, 2025
pic.twitter.com/nE3Bb2AwkX
Verona-Inter 1-2, autorete Frese
Martin Frese 90' +4 (OG). Inter gets lead at stoppage times— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 2, 2025
Serie A | 🇮🇹 Hellas Verona 1-2 Interpic.twitter.com/cFmSj5Yfjf