2 Novembre 2025

HIGHLIGHTS Verona-Inter 1-2: la magia Zielinski su schema

Tutte le emozioni del match

Si è chiusa con un’autorete decisiva di Frese al quarto minuto di recupero la partita tra Verona-Inter vinta di misura per 1-2 dai nerazzurri dopo i gol di Zielinski e Giovane del primo tempo (QUI LE PAGELLE DI VERONA-INTER).

Con un pizzico di fortuna, dunque, la squadra di Cristian Chivu esce dal Bentegodi con i tre punti e si riporta ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli capolista, in attesa di assistere al posticipo di questa sera tra Milan-Roma.

Di seguito gli highlights di Verona-Inter:

Verona-Inter 0-1, Zielinski

Verona-Inter 1-1, Giovane

Verona-Inter 1-2, autorete Frese

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.