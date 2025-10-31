Gazzetta RIVELA: “Lista di mercato per la difesa, 6 i nomi”

Dopo aver rinnovato molto il reparto di centrocampo e quello dell’attacco, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, tanti tifosi dell’Inter chiedono che adesso venga preso anche qualche talento giovane da far crescere in difesa. A fine anno il club nerazzurro potrebbe infatti perdere tutta l’esperienza di De Vrij, Acerbi e Darmian.

Come si apprende dal sito de La Gazzetta dello Sport, in questo momento l’Inter ha appuntato sei nomi per il suo reparto difensivo. Il preferito è Marc Guehi del Crystal Palace che però è attenzionato anche da tanti altri grandi club come Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco e con l’anno nuovo potrà firmare a parametro zero.

Un altro nome grosso che l’Inter tiene in considerazione è quello di Dayot Upamecano che non ha ancora scelto se rinnovare col Bayern Monaco. Ci sono poi segnati sul taccuino anche tre profili di difensori della Serie A come Mario Gila, Oumar Solet e Tarik Muharemovic. Infine un nome che piace e che arriva dall’estero è quello del giovane Joel Ordonez del Bruges.