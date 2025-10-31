Rivelazione di mercato su Sucic: conteso da queste rivali

Uno dei migliori acquisti dell’ultima sessione estiva di mercato dell’Inter è stato senza dubbio Petar Sucic che si è già preso un posto di rilievo nella formazione di Cristian Chivu e che ha realizzato proprio nell’ultima gara di Serie A, contro la Fiorentina, il suo primo gol nel campionato italiano con una perla.

Come si apprende dal sito di Sportitalia, nei mesi scorsi la dirigenza dell’Inter ha dovuto vincere una forte concorrenza per mettere sotto contratto il talento croato classe 2003. Per avere informazioni su Sucic, erano stati infatti avviati dei contatti anche da Milan e Juventus ma la volontà del giocatore è stato determinante, come si legge:

“Per restare tra i nostri confini, per esempio, si palesò il Milan. Ma solo dopo il rientro in campo e dopo avere avuto modo di prendere informazioni dirette con il club croato in concomitanza con la gara di Champions League. […] Si fece avanti con un vigore anche maggiore la Juventus con il direttore dell’epoca Cristiano Giuntoli. Ci furono addirittura un paio di videocall con i vertici dirigenziali all’epoca in forza alla Dinamo, ma non furono sufficienti per smuovere Sucic rispetto alla scelta che già aveva sostanzialmente preso da tempo”.