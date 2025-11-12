Non solo Caprile: c’è un altro derby col Milan per la porta

Nel corso della prossima estate di calciomercato, due delle principali squadre di Serie A come Inter e Milan potrebbero essere costrette a trovare un nuovo portiere titolare. Gli attuali “numeri 1” delle due società milanesi, Yann Sommer e Mike Maignan, sono infatti entrambi in scadenza di contratto a giugno 2026.

Per tutti e due il discorso rinnovo non è semplice e infatti i due club stanno monitorando in modo molto attento il mercato dei portieri. Nelle scorse settimane era venuto a galla il nome di Elia Caprile del Cagliari come possibile obiettivo sia per il Milan che per l’Inter ma ora è spuntato un nuovo profilo, sempre dalla Serie A.

Si tratta di Zion Suzuki, estremo difensore del Parma, che sta facendo bene in questo suo secondo anno nel campionato italiano. Secondo La Gazzetta dello Sport, sia l’Inter che il Milan hanno infatti messo gli occhi sul giapponese e stanno pensando a un possibile acquisto nell’estate 2026: Chivu inoltre lo conosce già bene avendolo allenato proprio a Parma.