L’Inter sfida City e Barça per il nuovo colpo: è in Serie A

La sessione di calciomercato invernale si sta avvicinando ed emergono così i primi accostamenti con rumours e trattative che coinvolgono i grandi club. Fra questi c’è anche l’Inter che nel 2026, come tutti sanno, dovrà ringiovanire la sua rosa ancora di più e tentare di aggiungere altri nuovi talenti come Sucic o Bonny della scorsa estate.

Spunta intanto una voce di mercato che riguarda uno dei talenti più interessanti della Serie A che è in corso attualmente. Secondo quanto riferito dai colleghi di TMW, il centrocampista dell’Udinese, Arthur Atta, sarebbe finito nel mirino di tanti grandi club europei per quello che ha saputo mostrare nelle prime 11 giornate di campionato.

Sulle sue tracce ci sarebbero dei colossi stranieri come Barcellona e Manchester City ma anche dei club italiani come Inter e Milan che hanno chiesto informazioni oppure Juventus e Napoli che hanno mandato dei loro osservatori a seguire il francese classe 2003. Atta ha quindi buone chance di essere una bella plusvalenza per l’Udinese.