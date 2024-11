Addio da 40-50 milioni: l’Inter valuta la plusvalenza MONSTRE

L’ultima sessione di calciomercato dell’Inter ha segnato un punto di svolta rispetto al passato. I nerazzurri, infatti, non hanno avuto bisogno di fare grandi plusvalenze, rispettando l’obiettivo di mantenere gli elementi cardine della rosa dello Scudetto. Di fronte a certe offerte, però, la dirigenza potrebbe anche cambiare idea in futuro.

Come nel caso di Yann Bisseck. Il tedesco viaggia verso il rinnovo di contratto, ma come scrive Tuttosport, il suo futuro potrebbe non essere così certo. Già in estate, i nerazzurri avvrebbero rifiutato una proposta da 30 milioni del West Ham; ma di fronte a un nuovo assalto dalla Premier League, da 40-50 milioni, sarebbe complicato dire no.

La potenziale plusvalenza, infatti, sarebbe un’occasione molto ghiotta (Bisseck è arrivato all’Inter per 7,5 milioni di euro) per il club. Sempre secondo il quotidiano torinese, anche per lo stesso giocatore sarebbe difficile rifiutare la chiamata di un campionato cucito attorno alle sue caratteristiche tecniche.