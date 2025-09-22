Addio definitivo all’Inter: “Il City offre 100 milioni”

A tre settimane dalla chiusura del calciomercato in Italia, ecco che si torna a parlare con insistenza di possibili movimenti in uscita dalla Serie A. Ancora una volta, è la ricchissima Premier League a ‘minacciare’ i top club italiani e soprattutto i loro campioni.

Dopo l’assurda telenovela dell’ultima estate tra l’Inter e Ademola Lookman, cui non ha fatto seguito un lieto fine a causa del muro eretto dall’Atalanta, l’attaccante nigeriano è tornato per la prima volta tra i convocati di Ivan Juric lo scorso weekend. Il centravanti ha anche riassaggiato il campo per una manciata di minuti nel corso della ripresa del match vinto sul Torino.

Su Lookman, stando a quanto rimbalzato sulle pagine del Mundo Deportivo, potrebbe presto arrivare una maxi offerta davvero difficile da rifiutare. Il Manchester City di Pep Guardiola, infatti, vorrebbe presentarsi già il prossimo inverno con un’offerta da 100 milioni di euro per l’Atalanta. Il club bergamasco, che si è rifiutato di fare una valutazione del suo cartellino davanti ai tentativi dell’Inter, a quel punto sarebbe costretto ad aprire alla cessione a titolo definitivo.