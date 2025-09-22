Classifica Pallone d’Oro: le posizioni di Lautaro e Dumfries

Questa sera, come ogni anno, si terrà la cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi che decreterà quello che è stato il miglior calciatore della scorsa stagione calcistica. Tra i grandi favoriti Lamine Yamal e Ousmane Dembélé, stelle di Barcellona e Paris Saint Germain reduci da un’annata a dir poco incredibile.

Come di consueto, nel corso del pomeriggio sono state ufficializzate le posizioni finali dei 30 candidati ancora in gara. Anche quest’anno, l’Inter è stata rappresentata degnamente da alcuni dei suoi migliori interpreti della passata stagione, nella quale la squadra si è laureata vicecampione d’Europa.

Al 25esimo posto, davanti a calciatori incredibili come Haaland e Wirtz, si è posizionato Denzel Dumfries, autore della miglior annata della sua carriera. Al ventesimo posto, invece, si è piazzato Lautaro Martinez. Dopo il settimo posto della passata stagione, l’argentino si sarebbe probabilmente aspettato un piazzamento più alto, anche in virtù delle 9 reti siglate nelle 14 presenze della passata Champions League.