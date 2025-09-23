Pallone d’Oro, vince Dembelé: podio per un interista

Si è tenuta ieri sera a Parigi la premiazione del Pallone d’Oro 2025 che ha visto il successo di Ousmane Dembelé come miglior calciatore dell’Ultima stagione. L’attaccante francese è stato votato dalla giuria per questo premio organizzato da France Football per via della sua fantastica stagione col PSG, chiusa col Triplete.

L’attaccante francese ha superato in termini di voti Lamine Yamal del Barcellona che si piazza al secondo posto mentre in terza posizione c’è Vitinha, sempre del PSG. I due giocatori dell’Inter in corsa, ovvero Lautaro Martinez e Denzel Dumfries sono riusciti a piazzarsi rispettivamente al 20° e al 25° posto nei 30 finalisti.

Spostandosi sulla classifica legata ai portieri troviamo molto più in alto un giocatore dell’Inter. Yann Sommer si è infatti piazzato al terzo posto nella graduatoria (per totale di voti ricevuti) al “premio Yashin” ovvero il titolo di miglior portiere della stagione. A vincere è stato Donnarumma, dietro di lui poi si piazza Alisson e terzo proprio il portiere nerazzurro.