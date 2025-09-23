Pallone d’Oro, i giocatori dell’Inter più in alto di sempre

La 69^ edizione Pallone d’Oro maschile nella storia del calcio è stata vinta da Ousmane Dembelé, reduce da una grande stagione al PSG. Nella top 30 erano presenti anche due calciatori dell’Inter come Denzel Dumfries e il capitano Lautaro Martinez, già ottimo in questo premio un anno fa quando si piazzò al settimo posto.

Ma quali sono stati gli altri giocatori dell’Inter che si sono piazzati più in alto nella storia delle varie classifiche del Pallone d’Oro? Ecco la lista completa dei calciatori nerazzurri che sono arrivati nelle primissime posizioni da quando esiste questo ambito riconoscimento assegnato da France Football.

1° – Lothar Matthäus (1990)

1° – Ronaldo (1997) – N.B.: Vinse mentre era all’Inter e si era da poco trasferito in nerazzurro

2° – Luis Suárez (1961 e 1964)

2° – Giacinto Facchetti (1965)

2° – Sandro Mazzola (1971)

3° – Andreas Brehme (1990)

4° – Wesley Sneijder (2010)