MEGA offerta dall’Arabia: la decisione di Ausilio sull’Inter

Nelle ultime settimane di mercato uno dei temi che si è presentato con maggiore frequenza in casa Inter è stato quello sul futuro del DS Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro è stato infatti al centro di una lunga e serrata corte del club arabo dell’Al Hilal, assiema anche al suo braccio destro Dario Baccin.

La società saudita ha fatto una ricca offerta a entrambi per convincerli a lasciare l’Italia e per farli volare in Arabia dove avrebbero potuto ritrovare Simone Inzaghi come allenatore della squadra e riformare quel gruppo di lavoro che ha portato l’Inter per ben due volte in tre anni in finale di Champions League.

Tuttavia, come svela oggi Tuttosport, alla fine Ausilio ha scelto restare ancora all’Inter e di rifiutare quindi la ricca offerta economica dell’Al Hilal. Il legame che unisce il DS nerazzurro alla società per la quale lavora da tantissimi anni sembra infatti essere ancora troppo forte per cambiare Paese, continuerà quindi a operare al fianco di Marotta.