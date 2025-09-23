23 Settembre 2025

MEGA offerta dall’Arabia: la decisione di Ausilio sull’Inter

L'Al Hilal da settimane vuole il DS dell'Inter

Nelle ultime settimane di mercato uno dei temi che si è presentato con maggiore frequenza in casa Inter è stato quello sul futuro del DS Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro è stato infatti al centro di una lunga e serrata corte del club arabo dell’Al Hilal, assiema anche al suo braccio destro Dario Baccin.

La società saudita ha fatto una ricca offerta a entrambi per convincerli a lasciare l’Italia e per farli volare in Arabia dove avrebbero potuto ritrovare Simone Inzaghi come allenatore della squadra e riformare quel gruppo di lavoro che ha portato l’Inter per ben due volte in tre anni in finale di Champions League.

Tuttavia, come svela oggi Tuttosport, alla fine Ausilio ha scelto restare ancora all’Inter e di rifiutare quindi la ricca offerta economica dell’Al Hilal. Il legame che unisce il DS nerazzurro alla società per la quale lavora da tantissimi anni sembra infatti essere ancora troppo forte per cambiare Paese, continuerà quindi a operare al fianco di Marotta.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.