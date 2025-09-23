Ai saluti Acerbi e non solo: l’Inter perde QUESTI 3 italiani

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato l’Inter ha dato il via a una sorta di rinnovamento del suo organico con l’obiettivo di ringiovanire di molto una rosa che nell’epoca di Inzaghi era sempre tra le più “vecchie” in Europa. In tal senso sono stati utili gli innesti di giovani talenti come Sucic, Bonny e Pio Esposito.

Sul fronte delle uscite sono stati ceduti Arnautovic, Correa e Taremi ma il lavoro non si è concluso visto che ci sono ancora tanti giocatori più esperti che tra gennaio e giugno 2026 potrebbero partire. Tra questi ci sono anche degli italiani, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che sono pure in scadenza di contratto.

Tra di loro ci sono Francesco Acerbi e Matteo Darmian che hanno grosse chance di salutare a fine stagione e poi c’è anche un nome a sorpresa come quello di Davide Frattesi che, stano al quotidiano piemontese, potrebbe partire di fronte a una buona offerta. Il presidente Marotta, da sempre sostenitore del valore di un gruppo con molti italiani, rischia quindi di perdere pedine preziose.