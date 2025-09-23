L’Inter sceglie il dopo-Sommer: “Cifra perfetta per Oaktree”

Il processo di ringiovanimento della rosa che i dirigenti dell’Inter hanno avviato nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato continuerà, per forza di cose, anche nel 2026. La società nerazzurra si sta infatti preparando a salutare diversi giocatori esperti e alcuni di questi sono anche in scadenza di contratto il 30 giugno.

Tra di loro c’è anche Yann Sommer, il portiere svizzero compirà 37 anni tra pochi mesi e per questo non può essere considerato un elemento su cui puntare per il futuro, nonostante un ottimo terzo posto nella lista dei migliori portieri al mondo alla serata di premiazione del Pallone d’Oro che si è svolta ieri a Parigi.

Come svela oggi Tuttosport, l’Inter sta infatti già studiando le possibili alternative a Sommer e il primo nome della lista oggi è quello di Elia Caprile del Cagliari. Il portiere classe 2001 si sta mettendo in mostra in Serie A e ha una valutazione di 20 milioni di euro, una cifra perfetta per i parametri fissati da Oaktree.