L’Inter torna a bussare all’Atalanta: chiesti 40 milioni

La trattativa più lunga e complicata dell’ultima sessione di mercato in Serie A è stata senza dubbio quella relativa ad Ademola Lookman che ha fatto di tutto per trasferirsi all’Inter ma alla fine l’Atalanta è rimasta ferma sulla sua posizione e ha deciso di non cedere l’attaccante nigeriano alla società meneghina.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, c’è un altro giocatore della rosa bergamasca che interessa molto all’Inter in questo momento. Si tratta del portiere Marco Carnesecchi che da ormai diverse stagioni è sempre uno dei migliori nel campionato italiano e viene giudicato uno dei sostituti perfetti di Yann Sommer.

La richiesta economica che l’Atalanta fa per il suo portiere è però molto alta, si parla di almeno 40 milioni di euro e per questo motivo è possibile che l’Inter valuti altre piste in maniera più concreta la prossima estate. A fine stagione infatti scade il contratto di Sommer e per questo servirà un nuovo estremo difensore, che potrebbe anche arrivare da Cagliari.