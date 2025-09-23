CAOS Var Napoli e Marelli spiega: “Fallo di De Bruyne”

Il Napoli ha vinto 3-2 non senza sofferenza la sua gara interna contro il Pisa nel quarto turno di Serie A. I partenopei di Antonio Conte riescono così a restare primi in classifica a punteggio pieno con tutte vittorie fin qui in campionato. Nella gara di ieri sera contro i toscani non sono però mancate delle polemiche arbitrali.

Come spiega l’ex arbitro Luca Marelli in diretta su DAZN c’è stato un errore di valutazione da parte della squadra arbitrale nella valutazione di un tocco di mano di Leris al momento di un fallo subito dal giocatore del Pisa per un pestone di De Bruyne, che sarebbe potuto valere un rigore per i toscani. Queste le sue parole:

“On-field review chiamata da Mazzoleni per step-on-foot di De Bruyne su Leris, piede destro su piede destro. Corretto il richiamo al VAR ma tutto viene annullato perché viene mostrato da Mazzoleni un tocco di braccio di Leris. Non bisogna fare confusione nelle regole. I tocchi di mano in appoggio vale per tutti, attaccanti e difendenti. Leris non fa niente con quel braccio, è un braccio in appoggio. Il pallone gli carambola addosso. Motivo per cui quel tocco di braccio non doveva essere valutato punibile e non doveva neanche essere mostrato al VAR perché non è un chiaro ed evidente errore. È un tocco codificato non punibile”.