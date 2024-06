Addio Dumfries, l’Inter ha tre sostituti: “C’è una convinzione”

La cessione di Denzel Dumfries è uno dei temi caldi in casa Inter. L’addio è un’opzione sempre sul tavolo, con l’Aston Villa che avrebbe già avuto dei contatti con l’agente del procuratore. I dirigenti nerazzurri, dal canto loro, hanno già pronte tre alternative per sostituirlo.

Come scrive Tuttosport, infatti, la partenza di Dumfries richiederà l’arrivo di un sostituto all’altezza per rimpolpare la corsia di destra. Oltre a Yukinari Sugawara dell’AZ Alkmaar, gli altri due nomi vengono dal campionato di Serie A.

Il primo è Emil Holm dell’Atalanta, per caratteristiche il più simile a Dumfries. In casa Inter, però, si guarda anche a Dan Ndoye dal Bologna. Lo svizzero è un profilo più offensivo, ma ad Appiano Gentile ci sarebbe la convinzione di poterlo trasformare in un quinto di centrocampo.