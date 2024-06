BOOM abbonamenti Inter: vendita record per la prossima stagione

L’entusiasmo per la vittoria del 20° Scudetto non si placa. E i tifosi dell’Inter continuano a dimostrare il loro attaccamento alla squadra. L’ultima prova è la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione, che ha fatto segnare uno scenario da record.

Infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, i 40mila abbonamenti disponibili sono andati sold-out a tempo di record, con una riconferma del 100%. Un atto di fede incredibile, che nemmeno l’aumento dei prezzi (tra il 12% e il 23%) è riuscito fermare. Anche nella prossima stagione, dunque, l’Inter potrà contare sulla spinta dei fedelissimi di San Siro.