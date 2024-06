Quinta punta Inter: spunta un nome a sorpresa del vivaio

Il reparto d’attacco è uno dei nodi cruciali in casa Inter. L’arrivo di Taremi non dovrebbe essere l’unico movimento dei nerazzurri, che, tra entrate e uscite, puntano a rinnovare le opzioni a disposizione di Inzaghi. Il desiderio del tecnico è avere a disposizione cinque punte e un nuovo nome potrebbe arrivare dal vivaio.

Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l’Inter deve guardare con attenzione anche alle liste UEFA e per questo potrebbero tornare utili alcuni profili che hanno passato almeno 3 anni nel vivaio nerazzurro. In questo senso, un nome per l’attacco potrebbe essere quello di Federico Bonazzoli, di proprietà della Salernitana.

Per il quotidiano romano sarebbe un’ipotesi più papabile rispetto a Pinamonti e, sebbene non ci sia ancora nulla di concreto, qualche parolina con l’agente Tullio Tinti, presente in sede giovedì scorso, sarebbe scappata.

L’opinione di Passione Inter

Le liste UEFA sono un fattore del quale l’Inter deve inevitabilmente tenere conto. Tuttavia, aggiungere Bonazzoli come quinta punta non sembra una mossa troppo conveniente. Il classe 1997 non ha mai trovato continuità in squadre di medio-basso livello in Serie A e una quinta punta come lui rischia di non dare a Inzaghi quell’opzione in più richiesta.