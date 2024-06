Niente Cina per l’Inter di Oaktree: “L’organizzatore non paga”

Cambio di programma per l’Inter targata Oaktree. La tournée prevista in Cina, alla quale l’ex presidente Zhang teneva in modo particolare, non ci sarà più. Il viaggio era previsto a fine luglio, ma i piani dei nerazzurri sono cambiati.

Motivi strategici e di campo, racconta La Gazzetta dello Sport, con la necessità di concentrare gli allenamenti in vista di una lunga stagione. Ma non solo: la torunée asiatica, infatti, salta anche per una motivazione economica.

Infatti, come riportato da Relevo nella giornata di ieri, l’organizzazione della torunée sarebbe risultata insolvente e non avrebbe pagato i milioni promessi all’Inter e agli altri due club che sarebbero coinvolti, ovvero Atletico Madrid e Paris Saint-Germain.