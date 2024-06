Colpo di scena mercato: l’Inter si sblocca grazie al Milan

Uno strano intreccio di mercato potrebbe favorire l’Inter, sbloccando la cessione di Denzel Dumfries all’Aston Villa. Lo racconta Tuttosport, sottolineando come ad aiutare i nerazzurri potrebbe essere proprio il Milan.

I nerazzurri, infatti, stanno seguendo Matty Cash dell’Aston Villa. Gli inglesi hanno bisogno di una cessione entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del fair play finanziario e il Milan è interessato al giocatore.. A quel punto, il sostituto designato sarebbe proprio Dumfries.

E in caso di offerta irrinunciabile l’esterno, in scadenza nel 2025, potrebbe partire e finanziare così le operazioni in entrata dei nerazzurri. Un incastro di operazioni sull’asse Milano-Birmingham che potrebbe fare molto comodo all’Inter.