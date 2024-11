Addio gratis, l’Inter rischia di perderlo: “Concorrenza Real e Barça”

Un obiettivo su cui l’Inter si sta muovendo da tempo, rischia di sfumare definitivamente. A rovinare i piani dei dirigenti nerazzurri, infatti, ci sono diversi top club in Europa pronti a sferrare un assalto decisivo a suon di milioni nel giro dei prossimi mesi.

Come rivelato questa mattina dal Corriere dello Sport, sono molteplici gli ostacoli che separano l’Inter da Jonathan Tah. Il centrale tedesco, in scadenza di contratto, lascerà gratis il Bayer Leverkusen al termine di questa stagione. Nonostante l’inseguimento nerazzurro di vecchia data, sono residue le chance nelle mani dei dirigenti interisti.

Innanzitutto a causa delle alte commissioni richieste dall’operazione che hanno da subito irrigidito la posizione di Oaktree. Inoltre, a complicare il sogno dell’Inter per la difesa, è la concorrenza agguerrita di altre società come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e club della Premier League. Sullo sfondo anche la Juventus che potrebbe muoversi già a gennaio per rimpiazzare gli infortunati Bremer e Cabal.