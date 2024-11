Scelto l’addio dall’Inter: “Apre all’Arabia Saudita”

L’Inter si appresta a salutare tra pochi mesi uno dei calciatori più rappresentativi degli ultimi anni. Sbarcato a Milano nell’estate del 2018 come super colpo a costo zero, Stefan de Vrij è destinato a lasciare i nerazzurri al termine di questa stagione per la scadenza del contratto.

Nonostante esista una clausola per il rinnovo automatico al 2026 del difensore olandese, difficilmente l’Inter sceglierà di attivare questa opzione. Sono due i motivi alla base di questa decisione: il ringiovanimento dell’organico richiesto da Oaktree e la riduzione dei costi per l’ingaggio sostenuti dal club.

Lo stesso difensore, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, “è stuzzicato dall’idea di chiudere la sua carriera con un contratto di quelli che solo certi mercati sono in grado di garantire”. Un chiaro riferimento all’Arabia Saudita che già la scorsa estate aveva sondato la pista de Vrij.