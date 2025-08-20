Addio Inter, affare da 29 milioni: “Oggi le visite mediche”

Uno dei nomi più quotati degli ultimi giorni per la difesa dell’Inter, si appresta a fare le valigie ed intraprendere una nuova avventura. In cima alla lista di gradimento di Marotta e Ausilio nel tentativo di svecchiare l’attuale reparto arretrato, il calciatore ha rotto gli indugi ed ha accettato la proposta che da giorni aveva sul suo tavolo.

Ad annunciare il buon esito della trattativa è stato Fabrizio Romano che su X ha confermato l’accordo tra Loïc Badé e il Bayer Leverkusen. Il centrale francese, obiettivo dell’Inter, lascia il Siviglia a titolo definitivo per un’operazione complessiva da 29 milioni di euro. Visite mediche prenotate per la giornata odierna, così come per Echeverri che sbarcherà in Germania dal Manchester City con la formula del prestito gratuito.

Questi i dettagli forniti da Romano: “Loïc Badé e Claudio Echeverri si sottoporranno entrambi quest’oggi alle visite mediche con il Bayer Leverkusen. Affare da 29 milioni per Badé, accordo in prestito per Echeverri… e Adli andrà al Bournemouth”.