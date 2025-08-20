Inter sul GIOIELLO del Rennes: “E’ un Koné in miniatura”

In attesa di capire le intenzioni della Roma sul futuro di Manu Koné, l’Inter ha deciso di scavare il mercato e trovare delle alternative credibili qualora dovesse sfumare la pista che porta al giallorosso. Per questa ragione, rimanendo sulla scia di profili con caratteristiche simili, sono stati individuati alcuni talenti interessanti in giro per l’Europa.

Dopo una prima esplorazione che ha portato al classe 2004 Mahamadou Doumbia dell’Anversa, gli occhi dei dirigenti interisti sono rimasti stregati dal coetaneo Djaoui Cissé. Il gioiello del Rennes viene definito da La Gazzetta dello Sport come “una specie di Koné in miniatura”. Calciatore rivelazione dell’ultimo Europeo U21 con la maglia della Francia, ha messo a segno ben tre reti attirando a sé l’interesse di numerosi top club.

Tra questi l’Inter, che vede in Cissé un futuro da grandissimo calciatore e potenziale titolare della Nazionale Francese. Un calciatore con ampi margini di miglioramento, ma che già ha mostrato qualità che potrebbero far comodo al centrocampo nerazzurro: modernità, pressing intelligente, verticalità, strappi e grande capacità realizzativa.

Il Rennes valuta il suo cartellino oltre i 30 milioni di euro: una cifra alla portata del budget in questo momento nelle mani dell’Inter, ma che rappresenta allo stesso tempo un rischio per un talento ancora molto giovane e con poca esperienza alle spalle.