Addio Inter, accordo da 7 milioni: “L’attaccante non è felice”

L’Inter è al lavoro su diversi giocatori in uscita nel reparto d’attacco. I nerazurri hanno bisogno di fare spazio e di racimolare un tesoretto in grado di finanziare un altro grande colpo. Cruciali, in questo senso, i destini di Correa e Arnautovic, ma novità importanti arrivano anche da altre trattative.

Come riportato da Footmercato, sito francese, i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo con il Brest per il trasferimento di Martin Satriano, valutato 7 milioni di euro. Tuttavia, come scrive sempre il portale transalpino, la trattativa sarebbe ancora lontana dall’esere finalizzata.

Il club francese, infatti, deve ancora convincere l’attaccante uruguagio a tornare in Ligue 1. Operazione non così semplice, dal momento che lo stesso Satriano non sarebbe entusiasta di vestire nuovamente la maglia del Brest.