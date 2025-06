Addio Inter, saluta l’Italia: cessione da 22 milioni

Dopo la prima mini-finestra di giugno, ecco che il calciomercato sta per entrare nelle settimane più calde. Le operazioni cominciano ad intensificarsi e gli intrecci diventano sempre più appassionanti. Nelle ultime ore, ad esempio, si è chiusa un’operazione da 22 milioni di euro con la solita Premier League a guastare i piani dei club italiani.

Uno dei principali obiettivi per la nuova difesa dell’Inter, infatti, sta per salutare il campionato italiano a titolo definitivo. Come annunciato da Fabrizio Romano, il Leeds United quest’oggi ha raggiunto un accordo con l’Udinese per il trasferimento di Jaka Bijol, forte difensore sloveno che da un paio di anni veniva seguito dai nerazzurri con interesse.

Con un’offerta da 22 milioni il Leeds è riuscito a strappare subito il sì della società friulana, aggiudicandosi quindi la firma di Bijol. Operazione già avanzato con il centrale che nelle prossime ore si sottoporrà alle consuete visite mediche prima dell’ufficialità del suo trasferimento in Inghilterra.