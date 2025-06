“Ha detto sì all’Inter”: NUOVO attaccante dal mercato

Attualmente impegnata negli Stati Uniti per l’esordio nel nuovo Mondiale per Club, l’Inter non ha comunque smesso di lavorare sul mercato in entrata. Anzi, dopo i primi due colpi legati a Petar Sucic e Luis Henrique, il club nerazzurro si appresta a sferrare un terzo sussulto nel reparto avanzato. Dopo gli addii di Correa e Arnautovic, in attacco urgono infatti nuovi innesti.

Il primo candidato a sbarcare a Milano continua ad essere Ange-Yoan Bonny. Il francese è già stato allenato da Chivu a Parma e verrebbe per fare il vice di Marcus Thuram mettendo a disposizione della squadra tutta la sua fisicità. Attaccante che sembra essere parecchio vicino all’Inter, come confermato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Queste le ultime di mercato: “Bonny è molto vicino all’Inter. Non stiamo parlando di una trattativa alle battute finali, non stiamo parlando nemmeno di dialoghi avanzati tra club. Sicuramente Bonny ha detto sì all’Inter e sicuramente ci saranno nuovi contatti tra l’entourage di Bonny e l’Inter per definire il possibile contratto. Le notizie che ci arrivano ci portano a dire che l’Inter è sempre più convinta di avanzare nella trattativa per Bonny”.