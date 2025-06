Lascia subito l’Inter: salta il riscatto, ecco l’annuncio

Non solo in entrata, il mercato dell’Inter si fa sentire anche nei movimenti in uscita. Il club nerazzurro ha già salutato ufficialmente Correa e Arnautovic, entrambi giunti al loro ultimo anno di contratto. Valutazioni da parte del club verranno fatte anche su altri calciatori attualmente in bilico, ma prima bisognerà portare a termine l’atteso Mondiale per Club.

Nel frattempo, sta per diventare ufficiale l’addio di un giovane che nell’ultima stagione non è riuscito ad imporsi nella formazione Primavera e che avrebbe dovuto far parte della seconda squadra nerazzurra. Stiamo parlando di Alex Perez, difensore spagnolo classe 2006 prelevato in prestito dal Betis la scorsa estate.

Nonostante le grandi aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo, la sua esperienza all’Inter è stata un flop a causa di numerosi problemi fisici. Per questa ragione, Perez al termine della stagione è riuscito ad accumulare solamente 121 minuti. L’Inter, che vantava un diritto di riscatto intorno ai 700mila euro, avrebbe deciso secondo quanto scritto da Mundo Betis di non esercitare l’opzione.