Addio Inter per il difensore: “Ha già l’intesa definitiva”

L’infortunio di Acerbi ha acceso qualche campanello d’allarme in casa Inter sulla necessità di investire per un nuovo innesto in difesa. Uno degli obiettivi più ambiziosi sarebbe quello di Alessandro Buongiorno del Torino, che però potrebbe sfumare.

Infatti, come rivelato da Fabrizio Romano, il centrale difensivo avrebbe già un’intesa praticamente definitiva con il Napoli. Il club partenopeo, però, non ha ancora fatto un’offerta ufficiale, ma punta a convincere il Torino con un’offerta da circa 40 milioni di euro.

Si tratta di un esborso che difficilmente i nerazzurri potrebbero permettersi in questo momento, con le risorse a disposizione che verranno concentrate probabilmente su altri obiettivi, come il portiere e un nuovo attaccante.