Lautaro, firma in arrivo. Zanetti conferma: “Felice per il rinnovo”

Presente nella serata di ieri all’Arechi di Salerno, per il raduno di “Operazione Nostalgia”, Javier Zanetti è stato intercettato ai microfoni di Sportitalia. Nell’occasione, il vicepresidente dell’Inter ha commentato la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez, confermando la firma in arrivo.

Queste le sue parole:

“Sono molto contento perché è il capitano dell’Inter e punto di riferimento. Ci siamo trovati in tutto ed è contento anche lui perché resta a Milano, siamo tutti felici per questo rinnovo di contratto”.

Una conferma importante per tutto l’ambiente nerazzurro. Come sottolineato da Fabrizio Romano, la firma sul nuovo contratto fino al 2029 dovrebbe arrivare a breve.