Addio Inter, pronto il sostituto: “Valutazione da 25 milioni”

Il mercato dell’Inter sta entrando nel vivo negli ultimi giorni, con i nerazzurri pronti ad accelerare su diversi fronti per regalare il prima possibile a Inzaghi la rosa completa per la prossima stagione. Una svolta decisiva potrebbe arrivare a brever per quanto riguarda l’esterno destro.

L’Inter, infatti, ha fretta per capire se Dumfries rinnoverà o meno il suo contratto in scadenza nel 2025. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la dirigenza avrebbe individuato il sostituto preferito: Dan Ndoye del Bologna.

Il giocatore svizzero, osservato durante l’ultima gara degli Europei, piace ai nerazzurri, che avrebbero avviato i contatti con il club emiliano. La risposta è una valutazione alta, da crica 25 milioni di euro. Ndoye è il preferito dell’Inter, che sta valutando anche altre piste: Holm, Wan Bissaka e Dedic.