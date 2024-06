Cds: “Scatta l’allarme Frattesi”. Agente in sede: vuole giocare di più

Davide Frattesi non è partito spesso titolare nella scorsa stagione, ma ha saputo comunque ritagliarsi il suo spazio, risultando decisivo anche in diverse partite importanti per la vittoria dello Scudetto. Una situazione che, però, rischia di non essere più sufficiente.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, l’agente Beppe Riso, presente ieri nella sede dell’Inter, avrebbe avuto un faccia a faccia con Piero Ausilio proprio per discutere dell’impiego del suo assistito nella prossima stagione.

Con l’arrivo di Zielinski, lo spazio per Frattesi rischia di ridursi ulteriormente, relegato al semplice ruolo di vice-Barella, che rischia di diventare troppo stretto. Specie, scrive sempre il quotidiano romano, se si considera quanto difficilmente Inzaghi rinunci al centrocampista sardo.

Frattesi non si è mai lamentato nel corso della sua prima stagione all’Inter, ma ora lo scenario potrebbe cambiare. La possibilità di un clamoroso addio non sarebbe ancora contemplata, anche perché non ci sono offerte al momento. Tuttavia, se l’allarme non dovesse rientrare, qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

L’opinione di Passione Inter

L’investimento fatto dall’Inter per Frattesi è stato importante e il centrocampista ha saputo inserirsi bene, nonostante sia sempre partito alle spalle dei titolarissimi. Per questi motivi è lecito aspettarsi un suo utilizzo maggiore nel corso della prossima stagione. Al contrario, non sembrano esserci alcun margine al momento per una frizione tale da portare alla rottura con i nerazzurri