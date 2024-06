Martinez all’Inter, c’è l’inserimento in extremis: pronte le alternative

La trattativa per Josep Martinez è in dirittura d’arrivo, con Genoa e Inter che avrebbero trovato l’intesa per il trasferimento del portiere spagnolo: 15 milioni di euro totali, raggiunti attraverso un investimento oneroso di 10 milioni, più Gaetano Oristanio, valutato 5 milioni di euro.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, in queste ore il Venezia avrebbe provato un inserimento in extremis per acquistare a titolo definitivo l’attaccante classe 2002. Nel caso in cui, l’assalto dei lagunari dovesse andare a buon fine, i nerazzurri dovrebbero valutare piste alternative per chiudere l’operazione Martinez.

Gli altri nomi che potrebbero essere proposti al Genoa al posto di Oristanio sono quelli di Martin Satriano e Mattia Zanotti.