La Juve piomba sull’obiettivo dell’Inter: “Operazione con il Genoa”

Il calciomercato è da sempre terreno di scontri tra i vari club, pronti a battagliare su obiettivi comuni e a battagliare per superare la concorrenza delle squadre rivali. Una dinamica che si è ripetuta spesso tra Inter e Juventus, e che potrebbe manifestarsi di nuovo.

Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri sarebbero pronti a fare un’offerta per l’esterno dello Spezia, Emil Holm. La Juventus starebbe imbastendo un’operazione in tandem con il Genoa, squadra alla quale lo svedese verrebbe girato in prestito per la prossima stagione.

La richiesta per Holm, nella lista dei possibili sostituti di Dumfries, in casa Inter, è di 12 milioni di euro, ma la cifra potrebbe abbassarsi. Per lui si è fatto avanti anche il Bologna.