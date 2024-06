Futuro San Siro: oggi giornata decisiva per la ristrutturazione

Giornata importante in casa Inter per quanto riguarda lo stadio del futuro. Al momento, sul tavolo nerazzurro c’è il progetto per un nuovo impianto a Rozzano, ma l’ipotesi che riguarda la ristrutturazione di San Siro non è da escludere.

E oggi è atteso un appuntamento decisivo. Come riportato da Calcio e Finanza, nel pomeriggio i tecnici di WeBuild illustreranno il progetto per la ristrutturazione ai dirigenti di Inter e Milan. All’incontro sarà presente anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Probabile che i vertici dei due club si prenderanno alcuni giorni per valutare la bontà del progetto, prima di dare una risposta.